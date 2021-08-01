Karadeniz gazı için geri sayım! 169 kilometrelik boru hattı için üretim başladı...

Son dakika haberleri... Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazın kullanımı için yeni adımlar atılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022 yazında deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimlerinin başladığını duyurdu. Son dakika haberleri... Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazın kullanımı için yeni adımlar atılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022 yazında deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimlerinin başladığını duyurdu.