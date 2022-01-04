04 Ocak 2022, Salı
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Karabük'te Türk bayrağına alçak saldırı
Karabük'te bir iş yerinin camında duran Türk bayrağını indirmek isteyen kadın olay sonrası gözaltına alındı. İş yeri sorumlusu Uğur Güneş konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Aşırı bir hırs, öfke ve tepkiyle saldırdı. Maskeden dolayı yüzünü göremedim." ifadelerini kullandı.