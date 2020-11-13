Karabağ'ı terk eden Ermenistan evleri yakıyor

Son dakika haberi... Ermenistan’ın, yapılan anlaşma gereği Karabağ’da boşaltacağı bölgelerdeki evler Ermeni ordusu tarafından yakılıyor. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarması ve Ermenistan'ın teslim olmasının ardından 28 yıl önce Hankendi'ni işgal ile bölgeye yerleşen Ermeniler, kitleler halinde bölgeden kaçmaya başladı.

"BİR DAHA BURAYA DÖNMEYECEĞİZ"

Ermenilerin kaçarken evlerini yakmaya başladığı görüntüler ortaya çıktı. Ermenilerin Rus televizyonlarına yaptıkları açıklamalarda "Bir daha buraya dönmeyeceğiz'' açıklamalarında bulundukları evlerini bu yüzden yaktıkları ortaya çıktı.

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