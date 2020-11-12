Hezimete uğrayan Ermenistan geri çekiliyor
Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da bir aydan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan’ın Kelbecer ilçesini terk etti.
DÜNYA DHA
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Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirmek için 44 günün ardından anlaşma imzaladı. Anlaşmada yer alan 6'ncı madde kapsamında; Ermenistan'a geri çekilme için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin'de de 1 Aralık'a kadar süre verildi. Yerel kaynaklarda yer alan haberde Ermenistan ordusunun Kelbecer ilçesini terk ettiği belirtildi.
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