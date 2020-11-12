Hezimete uğrayan Ermenistan geri çekiliyor

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirmek için 44 günün ardından anlaşma imzaladı. Anlaşmada yer alan 6'ncı madde kapsamında; Ermenistan'a geri çekilme için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin'de de 1 Aralık'a kadar süre verildi. Yerel kaynaklarda yer alan haberde Ermenistan ordusunun Kelbecer ilçesini terk ettiği belirtildi.

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