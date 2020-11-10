Son dakika: Ermenistan diz çöktü! Dünya medyası böyle gördü: Acı verici

Reuters haber ajansı da "Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ ihtilafını sona erdirmek için anlaşma imzaladı" başlığıyla haberi gördü. Anlaşmaya bir aydan fazla süren kanlı çatışmaların ardından varıldığına vurgu yapılan haberde, Paşinyan'ın anlaşmaya dair yaptığı "Karar, muharebe durumunun derin analizlerine dayanılarak ve bu alandaki en iyi uzmanlarla yapılan görüşmeler sonucunda verildi." ifadeleri yer aldı.

Daily Telegraph ise "Ermenistan ve Azerbaycan, Rusya'nın barış gücü görevlendirmesiyle ateşkes anlaşması imzaladı" başlığını kullandı. Bölgeye 2 bin Rus barış gücünün konuşlandırılacağına dikkat çekilen haberde, Aliyev'in Paşinyan'a hitaben "Onu bu belgeyi imzalamaya zorladık. Bu aslında bir teslim olmaktır." ifadelerini kullandığı ön plana çıkarıldı.