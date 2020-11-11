Ermenistan halkı Paşinyan'ın peşine düştü! Nerede o hain? Korkudan kaçacak

1) METİNDE TÜRKİYE NİYE YOK?

Anlaşma metninde Karabağ ihtilaf bölgesinde tüm barış gücü operasyonunu Rusya yürütecekmiş gibi bir hava var. Ermenistan kabul etmez mantığı ile Türkiye kamufle edilmiş olabilir. Ayrıca daha önceki Karabağ müzakerelerini yürüten AGİT Minsk Grubu'ndan da söz edilmiyor.

2) MERKEZ NİYE ERMENİSTAN'DA?

Rusya'nın bölgeye hava yoluyla aktarmaya başladığı askeri birlik ve silahlar Karabağ ihtilaf bölgesine Ermenistan toprakları üzerinden ulaştırılacak. Barış gücü operasyonu lojistik merkezi için bölgeye daha yakın Azerbaycan'ın Gence şehri neden seçilmedi?