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Şuşa'da tarihi an: Ermenistan bayrağının indirilip Azerbaycan bayrağının dikildiği anların görüntüleri yayınlandı

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Giriş: 13.11.2020 01:32
Güncelleme:13.11.2020 01:40
Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentindeki Ermenistan bayrağını indirip onun yerine Azerbaycan bayrağını diktiği ilk anın görüntüleri yayınlandı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ harekatında kritik öneme sahip olan Şuşa kenti, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Kent, 28 yıl Ermenistan işgal altında kalmıştı.
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