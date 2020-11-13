Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentindeki Ermenistan bayrağını indirip onun yerine Azerbaycan bayrağını diktiği ilk anın görüntüleri yayınlandı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ harekatında kritik öneme sahip olan Şuşa kenti, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Kent, 28 yıl Ermenistan işgal altında kalmıştı.