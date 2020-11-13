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Şuşa'da tarihi an: Ermenistan bayrağının indirilip Azerbaycan bayrağının dikildiği anların görüntüleri yayınlandı
Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentindeki Ermenistan bayrağını indirip onun yerine Azerbaycan bayrağını diktiği ilk anın görüntüleri yayınlandı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ harekatında kritik öneme sahip olan Şuşa kenti, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Kent, 28 yıl Ermenistan işgal altında kalmıştı.