Son dakika haberi... Ermenistan'ın yenilgisi sonrası Dağlık Karabağ'da oluşturulacak olan Türk - Rus merkezi ne görev yapacak? Hangi bölgede kurulacak? Dağlık Karabağ'da risk unsuru var mı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika haberi... Ermenistan'ın yenilgisi sonrası Dağlık Karabağ'da oluşturulacak olan Türk - Rus merkezi ne görev yapacak? Hangi bölgede kurulacak? Dağlık Karabağ'da risk unsuru var mı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında yanıtladı.