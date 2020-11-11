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Karabağ’da ortak Türk – Rus merkezi anlaşması ne anlama geliyor? Risk unsuru var mı? Abdullah Ağar A Haber'e yanıtladı

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Giriş: 11.11.2020 16:31
Güncelleme:11.11.2020 16:44
Son dakika haberi... Ermenistan'ın yenilgisi sonrası Dağlık Karabağ'da oluşturulacak olan Türk - Rus merkezi ne görev yapacak? Hangi bölgede kurulacak? Dağlık Karabağ'da risk unsuru var mı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika haberi... Ermenistan'ın yenilgisi sonrası Dağlık Karabağ'da oluşturulacak olan Türk - Rus merkezi ne görev yapacak? Hangi bölgede kurulacak? Dağlık Karabağ'da risk unsuru var mı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Karabağ’da ortak Türk – Rus merkezi anlaşması ne anlama geliyor? Risk unsuru var mı? Abdullah Ağar A Habere yanıtladı KARABAĞ'DA ORTAK TÜRK – RUS MERKEZİ ANLAŞMASI NE ANLAMA GELİYOR? RİSK UNSURU VAR MI? ABDULLAH AĞAR A HABER'E YANITLADI

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