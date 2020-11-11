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Karabağ’da ortak Türk – Rus merkezi anlaşması ne anlama geliyor? Risk unsuru var mı? Abdullah Ağar A Haber'e yanıtladı
Son dakika haberi... Ermenistan'ın yenilgisi sonrası Dağlık Karabağ'da oluşturulacak olan Türk - Rus merkezi ne görev yapacak? Hangi bölgede kurulacak? Dağlık Karabağ'da risk unsuru var mı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Son dakika haberi... Ermenistan'ın yenilgisi sonrası Dağlık Karabağ'da oluşturulacak olan Türk - Rus merkezi ne görev yapacak? Hangi bölgede kurulacak? Dağlık Karabağ'da risk unsuru var mı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında yanıtladı.