SPEKÜLASYONLAR VARDI

Konuyla ilgili spekülasyonlar vardı. Anlaşma metninde geçmiyor gibi. Sayın Aliyev sadece sözlü olarak söyledi gibi bir takım cümleler vardı. Ama Sayın Erdoğan ile Sayın Putin arasında yapılan görüşmeler ve o görüşmelere eş zamanlı olarak bir Rus heyetinin Ankara'ya gelerek bununla ilgili bir takım görüşmeler yapması bununla ilgili mutabakat imzalanmasıyla birlikte olay netleşmiş oldu.