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Kapalı Maraş 46 yıl sonra açılıyor! Bu durum Atina yönetimini neden rahatsız ediyor?

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Giriş: 07.10.2020 13:44
Güncelleme:07.10.2020 13:45
Bir dönemin en gözde turizm merkezlerinden birisi olarak kabul edilen “Kapalı Maraş” 46 yıl sonra yeniden açılacak. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 1974'ten bu yana kapalı olan kıyı beldesi Maraş'ın sahillerinden yarın (8 Ekim) yeniden açılacağını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin Maraş konusunda KKTC'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muharrem Özdemir, “Maraş, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’ne ait bir toprak parçası. 13 Ağustos 1974 tarihinde Türk askeri bölgeye ulaştığından beri kapalı tutulan ve BMGK’nın almış olduğu kararla “mülk sahipleri dışında kimsenin yerleştirilmeme” konusuna Türkiye’nin de 46 sadık kaldığı bir durumdur. Burası 1974 öncesinde Ada turizminin yüzde 57’sini karşılıyordu. Ekonomiye çok büyük bir katkı demektir. Dün yapılan açıklamalar hukuksal bağlamda çok sağlam adımlar atılarak yüründüğünü gösteren sözler.” diye yorumladı.

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