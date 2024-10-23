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Kanlı işbirlikçiler bir araya geldi! Netanyahu ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Kanlı işbirlikçiler bir araya geldi! Netanyahu ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 09:09
İşgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamların ortağı ABD'den İsrail'e ziyaret düzenlendi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail’i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede Blinken'in çatışma sonrası dönemde Filistinlilerin yaşamlarını yeniden inşa etmelerine olanak tanıyan ve Gazze için yönetişim, güvenlik ve yeniden yapılanma sağlayan yeni bir yol çizmenin önemini vurgu yaptığı öğrenildi.
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