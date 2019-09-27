27 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.09.2019

Kandilli'den büyük deprem uyarısı

Son dakika haberi... İstanbul'daki 5,8'lik depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Kandilli'den yapılan açıklamada, 200'ün üzerinde depremin kaydedildiği belirtildi. Büyük depremle ilgili uyarıda bulunulan açıklamada, "Depremin ne zaman olacağını söylememiz mümkün değil ama sona yaklaşıyoruz." denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dikkat çeken kare! Türk ve ABD askerleri...
Dikkat çeken kare! Türk ve ABD askerleri...
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
Türk savaş uçakları Suriye hava sahasında
Türk savaş uçakları Suriye hava sahasında
Türkiye'nin güvenli bölge planının detayları belli oldu
Türkiye'nin güvenli bölge planının detayları belli oldu
HDP'lilerden Diyarbakır annelerine çirkin saldırı ve tehdit
HDP'lilerden Diyarbakır annelerine çirkin saldırı ve tehdit
Başkan Erdoğan, FOX sunucusuna haddini bildirdi
Başkan Erdoğan, FOX sunucusuna haddini bildirdi
Polise kafa tutan magandalar tutuklandı
Polise kafa tutan magandalar tutuklandı
İstanbul'da artçı sarsıntılarda balkon çöktü
İstanbul'da artçı sarsıntılarda balkon çöktü
Hasarlı bina sayısı açıklandı!
Hasarlı bina sayısı açıklandı!
İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
Teröristlerin aracı havaya uçuruldu
Teröristlerin aracı havaya uçuruldu
İmamoğlu'nun sözlerine CHP'li 2 belediyeden yalanlama
İmamoğlu'nun sözlerine CHP'li 2 belediyeden yalanlama
Daha Fazla Video Göster