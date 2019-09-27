BİZE ULAŞIN
27.09.2019
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
Son dakika haberi... İstanbul'daki 5,8'lik depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Kandilli'den yapılan açıklamada, 200'ün üzerinde depremin kaydedildiği belirtildi. Büyük depremle ilgili uyarıda bulunulan açıklamada, "Depremin ne zaman olacağını söylememiz mümkün değil ama sona yaklaşıyoruz." denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.