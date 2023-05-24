24 Mayıs 2023, Çarşamba
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Kandil’in ardından Ümit Özdağ da Kemal Kılıçdaroğlu dedi! Özdağ ne istedi? Kılıçdaroğlu ne verdi?
Ümit Özdağ “Seçilirse iç savaş çıkar” dediği Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek. Ümit Özdağ PKK’nın da oy istediği Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaştı. HDP’li 7’li koalisyonda bakanlık pazarlığı nasıl sonuçlandı? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç A Haber'de değerlendirdi. Erandaç, "Ben 35 yıllık gazetecilik hayatımda böyle bir ticaret borsası görmedim böyle pazarlıklar görmedim. Çok kısa zamanda ilkelerden taviz verilmesini bu kadar görmedim. Bu milat bende. Hiç unutulmayacak tarih sayfalarına yazılacak. Paylaştılar doymadılar. Son pazarlığı Ümit Özdağ ile yaptılar. Amaca giden her yol mübahtır. Böyle bir şey olabilir mi? Ne için? Bir bakanlık için. Kemal Bey babasının malı gibi devletin koltuklarını dağıtıyor. Hayretle takip ediyorum." dedi.