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Kandil'e hava operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 12:21
Güncelleme:21.06.2024 12:21
Irak'ın kuzey bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucu bölgede tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
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Kandil’e hava operasyonu
Kandil'e hava operasyonu
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