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Kandil'den 7'li masaya destek! CHP-HDP ittifakı ne vaat ediyor?

A Haber
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Giriş: 23.04.2023 13:21
Kumar masasına geri dönen Meral Akşener’in asık suratıyla cumhurbaşkanı adayı ilan edilen ve HDP desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu’na Kandil’den destek mesajları geliyor. Terör elebaşları peş peşe destek çağrısı yaparken koalisyonun teröristlere özgürlük sözü ve  özerklik, operasyonların durması vaadi tartışılmaya devam ediyor. Peki CHP-HDP ittifakı ile kumar masasının amacı ne? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çınar Özen ve Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz değerlendirdi.
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