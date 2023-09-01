Kandil ve Asos’a harekatın şifreleri! Uzman isim A Haber’de anlattı

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine hava harekâtı gerçekleştirildi. Harekatta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Kandil’e yapılan operasyonun şifreleri Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında anlattı.

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