Kanal İstanbul Türkiye için neden önemli? Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'dan A Haber'e çarpıcı açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği çılgın proje 'Kanal İstanbul' neden önemli? 10 bin kişi istihdam sağlayacak bu projeye CHP neden karşı çıkıyor? Kanal İstanbul projesinde son durum ne?Kanal İstanbul projesi Türkiye için neden önemli? Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kanal İstanbul projesiyle ilgili tüm merak edilen soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği çılgın proje 'Kanal İstanbul' neden önemli? 10 bin kişi istihdam sağlayacak bu projeye CHP neden karşı çıkıyor? Kanal İstanbul projesinde son durum ne?Kanal İstanbul projesi Türkiye için neden önemli?

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kanal İstanbul projesiyle ilgili tüm merak edilen soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.