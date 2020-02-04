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04.02.2020

Kanal İstanbul çevresindeki yabancı ajanlar kim? Bölge halkı A Haber'e anlattı

Kanal İstanbul Projesi çevresinde uzun zamandır hareketlilik yaşanıyor. Binlerce kilometre uzaktan Türkiye’ye gelerek ‘Kanal İstanbul yapılmasın’ diyen yabancılar çevre halkını da bezdirdi. Arnavutköy’de bulunan Sazlıbosna mahallesinde vatandaşları rahatsız eden bu yabancı ajanlar kim? Sazlıbosna mahallesi muhtarı ve mahalle sakinleri A Haber ekranlarında olayla ilgili detayları anlattı. Mahalle muhtarı, “Son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Kanal İstanbul’da yapım aşamasına geçeceğiz dediğinden bu yana sokaklarımızda Almanlar, İngilizler, Hollandalılar, Belçikalılar, Amerikalılar çeşit çeşit insanlar gezmeye başladı. Kahve kahve gezerek insanlara Kanal İstanbul’un zararlı olduğunu Kanal İstanbul’un yapımına karşı çıkmamızı istiyorlar. ‘Biz istiyoruz’ dediğimizde ‘neden istiyorsunuz?’, ‘evlerinizden işlerinizden olacaksınız’ diyorlar.” İfadelerini kullandı. Bir vatandaş, “Türkiye’nin kalkınmasını istemiyorlar bunlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ne yapmak istediyse bugün onlara karşı bu şahıslar, sizin burada ne işiniz var?” diyerek tepki gösterdi.

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