31 Temmuz 2023, Pazartesi
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Kamuda toplu sözleşme süreci! Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Memur ve memur emeklisinin önümüzdeki iki yılı kapsayacak zam pazarlığı yarın başlıyor. Memurlar ne istiyor? Ortaya nasıl bir rakam çıkar? 4 milyon memur, 2,5 milyon memur emeklisine ne kadar zam yapılacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu konuğu olan ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi değerlendirdi.