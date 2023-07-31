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Kamuda toplu sözleşme süreci! Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor

A Haber
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Giriş: 31.07.2023 15:25
Memur ve memur emeklisinin önümüzdeki iki yılı kapsayacak zam pazarlığı yarın başlıyor. Memurlar ne istiyor? Ortaya nasıl bir rakam çıkar? 4 milyon memur, 2,5 milyon memur emeklisine ne kadar zam yapılacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu konuğu olan ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi değerlendirdi.
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