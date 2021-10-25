25 Ekim 2021, Pazartesi
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Kamu bankaları faiz indirdi mi? Kaç puan indirecek? Tüketici, taşıt, konut kredilerinde özel bankalar faiz indirecek mi?
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası gözler bankalara çevrildi. Peki kamu bankaları faiz indirimine gidecek mi? Vatandaşa nasıl yansıyacak? Özel bankalar da kredilerde faiz indirimi yapacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.