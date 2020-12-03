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Kahramanmaraş'ta şehit edilen polis Barış Göl'ün cenaze töreni düzenlendi

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Giriş: 03.12.2020 17:20
Güncelleme:03.12.2020 17:31
Katil Muhammet Karataş'ın, kendisini gözaltına almaya gelen polislerden silahla vurduğu Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis Barış Göl'ün cenaze töreni düzenlendi. Göl'ün naaşı memleketi Osmaniye'ye gönderilecek.

Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelinin eşkaline uyan kişinin Egemenlik Caddesi yakınlarında görüldüğünü belirledi. Bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Karataş'ın otelde kaldığını saptadı. Karataş kendisini gözaltına almaya gelen polislere ateş açtı ve Barış Göl'ü şehit etti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Katil Muhammet Karataş'ın, kendisini gözaltına almaya gelen polislerden silahla vurduğu Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis Barış Göl için cenaze töreni düzenlendi. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törene devlet erkanı katıldı.

3 ÇOCUK BABASIYDI

Henüz 40 yaşında olan şehit polis Barış Göl, 2 erkek ve 1 kız çocuk babasıydı. Şehit Göl'ün cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderilecek.

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