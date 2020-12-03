Son dakika: Kahramanmaraş'ta polisi şehit eden saldırgan yakalandı! Bakın kim çıktı

A HABER MUHABİRİ ACI HABERİ VERDİ: 1 POLİS ŞEHİT OLDU

İhbarla yaralı polisler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. A haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş'ın olay yerinden bildirdiği son dakika bilgisine göre yaralanan 2 polisten biri şehit oldu. Muhammet Karataş'ın, kendisini gözaltına almaya gelen polislerden silahla vurduğu Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Silah sesleri üzerine bölgeye takviye polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.