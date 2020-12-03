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Kahramanmaraş'ta ihbara giden polise ateş açan şüpheli yakalandı! Yaralanan polis şehit oldu

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Giriş: 03.12.2020 13:31
Güncelleme:03.12.2020 13:36
Kahramanmaraş'ta, otelde çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Özel harekat polislerinin otele düzenlediği operasyonla şüpheli yakalandı. Polisi şehit eden saldırganın, Antalya'da 24 yaşındaki Aykut Çakal’ı ormanlık alanda el ve ayaklarını bağlayıp öldürdükten sonra toprağa gömen Suriyeli uyruklu firari cinayet zanlısı Muhammet Karataş olduğu ortaya çıktı. A haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş'ın olay yerinden bildirdiği son dakika bilgisine göre yaralanan 2 polisten biri şehit oldu.

Olay, saat 11.15 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Otelde, sebebi bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

A HABER MUHABİRİ OLAY YERİNDEN BİLDİRDİ: 1 POLİS ŞEHİT OLDU
İhbarla yaralı polisler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. A haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş'ın olay yerinden bildirdiği son dakika bilgisine göre yaralanan 2 polisten biri şehit oldu.

Otel çevresini ablukaya alan özel harekat ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için otele operasyon düzenledi. Polis ekipleri, 1998 doğumlu şüpheli Muhammet Karataş'ı yakaladı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelip, gelişmeleri takip etmeye başladı.


Oteldeki şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

SALDIRGAN BAKIN KİM ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre 1 polisi şehit eden saldırganın, Antalya'da 24 yaşındaki Aykut Çakal'ı ormanlık alanda el ve ayaklarını bağlayıp öldürdükten sonra toprağa gömen Suriyeli uyruklu firari cinayet zanlısı Muhammet Karataş olduğu ortaya çıktı.

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