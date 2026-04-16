Kahramanmaraş’ta gözyaşları sel oldu: Minicik bedenler dualarla son yolculuğuna uğurlandı!

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan hain saldırıda hayatını kaybeden 8 evladımızdan 4’ü, düzenlenen duygu dolu cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı. Binlerce vatandaşın saf tuttuğu törende, Türk bayraklarına sarılı minicik tabutlar omuzlarda taşınırken; gözyaşları adeta sel olup aktı. Devletin zirvesinin ve acılı ailelerin yan yana geldiği bu acı günde, yarım kalan hayallerin hüznü tüm yurdu sardı.