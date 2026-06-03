İBB suç örgütü davasında 44. duruşmada

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve suç örgütü davasında süreç devam ediyor. Davanın 12. haftasında, 44’üncü duruşma için taraflar yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda savunmalar yapıldığı sırada yaşanan beklenmedik sağlık sorunu nedeniyle oturuma ara verilirken, davanın geleceğine dair kritik takvim de netleşti. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, davanın detaylarını ve mahkeme koridorlarında yaşananları anbean aktardı.