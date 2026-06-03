Vergi borcu olanlara müjde: 72 ay taksit ve faiz indirimi için düğmeye basıldı

Maliye Bakanlığı, vergi borcu olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren dev bir adım attı. Vergi borçlarının yapılandırılması kapsamında borçlulara nefes aldıracak yeni bir çalışma başlatıldı. 72 aya kadar uzatılan taksit imkanının yanı sıra, borçluların en büyük şikayeti olan yüksek faiz oranlarında da indirime gidilmesi bekleniyor. Zor durumdaki mükellefleri kapsayacak olan düzenlemenin detaylarını A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve Mali Müşavir Mustafa Genç aktardı.