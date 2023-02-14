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Kahramanmaraş depremi neden bu kadar fazla etki yaptı? Uzman isim A Haber'de anlattı: "Bu depremi 10 depremmiş gibi düşünebiliriz"

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Giriş: 14.02.2023 20:55
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremleri A Haber'de değerlendiren İTÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, felaketin büyüklüğüne dikkat çekti. Depremin tek noktada değil 10 noktada büyük yıkıma yol açtığını ifade eden Çakır, "Bu depremi 10 depremmiş gibi düşünebiliriz. Depremin süresi ile kırılan fayın uzunluğu doğru orantılıdır. İzmit depremiyle kıyasladığımızda neredeyse iki katı büyüklükte bir deprem. Etkilenen alan geniş bir alan." ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş depreminin Japonya'daki depremlerle kıyaslanmasının yanlış olduğunu dile getiren Çakır, "Bizdeki depremler 5-15 kilometre derinlikte oluşuyor. Oradaki depremler kıyıdan uzakta ve 600 kilometre derinlikte. Bizdekiler kadar yıkıcı etkiye sahip değil" dedi.
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