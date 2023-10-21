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Kahire'de Barış Zirvesi! İsrail-Hamas savaşı nedeniyle kriz toplantısı! Türkiye de katılacak...

A Haber
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Giriş: 21.10.2023 12:14
Mısır'da İsrail-Hamas arasındaki savaş nedeniyle yaşanan can kayıpları ve bu süreçten sonra yaşanacakları görüşmek üzere “Uluslararası Gazze Barış Zirvesi” toplanacak. Görüşmede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. İşte detaylar...
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