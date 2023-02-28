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Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı alındı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2023 16:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke çapındaki sağlık tesislerinin depreme mukavemeti konusunda çalışmaların sürdüğünü, bu kapsamda İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesinin, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınarak hizmete devam edeceğini bildirdi.
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