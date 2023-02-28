28 Şubat 2023, Salı
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Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı alındı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke çapındaki sağlık tesislerinin depreme mukavemeti konusunda çalışmaların sürdüğünü, bu kapsamda İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesinin, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınarak hizmete devam edeceğini bildirdi.