17 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kafkasya'da dengeler değişiyor mu? 6'lı platformun uluslararası etkisi ne olur? Kafkasya'da tarihi çözüm: 6'lı platform

Kafkasya'da dengeler değişiyor mu? 6'lı platformun uluslararası etkisi ne olur? Kafkasya'da tarihi çözüm: 6'lı platform

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2021 12:23
Önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sonra da BAŞKAN RECEP Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği 6'lı platform önerisi, Kafkasya'da siyasi ve ekonomik dengeleri değiştirecek bir işbirliği olarak öne çıkıyor. 6’lı platformun uluslararası etkisi ne olur? Detayları canlı yayın konuğumuz ANKASAM Rusya - Kafkasya Uzmanı Güler Kalay değerlendirdi.
Kritik görüşme ne zaman yapılacak?
Kritik görüşme ne zaman yapılacak?
Bakanı Soylu'dan flaş açıklama!
Bakanı Soylu'dan flaş açıklama!
Görüşmenin detaylarını açıkladı
Görüşmenin detaylarını açıkladı
Millet İttifakı'nda 'ortak aday' tartışması!
Millet İttifakı'nda 'ortak aday' tartışması!
Türk jetleri ile ABD bombardıman gemileri birlikte uçtu
Türk jetleri ile ABD bombardıman gemileri birlikte uçtu
Kafkasya'da tarihi çözüm: 6'lı platform
Kafkasya'da tarihi çözüm: 6'lı platform
İzmir'de HDP binasında silah sesleri!
İzmir'de HDP binasında silah sesleri!
Pazar kısıtlaması ne zaman bitecek?
Pazar kısıtlaması ne zaman bitecek?
Eski CHP'li Sancar'ın şantaj davasında karar!
Eski CHP'li Sancar'ın şantaj davasında karar!
HDP il binasında silah sesleri!
HDP il binasında silah sesleri!
İşte MİT kumpası davası gerekçeli kararı
İşte MİT kumpası davası gerekçeli kararı
İstanbul'da 'Hayalet Gemi' tehlikesi!
İstanbul'da 'Hayalet Gemi' tehlikesi!
Daha Fazla Video Göster