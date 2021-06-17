Kafkasya'da dengeler değişiyor mu? 6'lı platformun uluslararası etkisi ne olur? Kafkasya'da tarihi çözüm: 6'lı platform

Önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sonra da BAŞKAN RECEP Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği 6'lı platform önerisi, Kafkasya'da siyasi ve ekonomik dengeleri değiştirecek bir işbirliği olarak öne çıkıyor. 6’lı platformun uluslararası etkisi ne olur? Detayları canlı yayın konuğumuz ANKASAM Rusya - Kafkasya Uzmanı Güler Kalay değerlendirdi.