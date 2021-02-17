Kafe ve restoranlar hangi kurallarla açılabilir? Bilim Kurulu üyesi Özlü A Haber'de açıkladı

Son dakika haberi... Dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından A Haber'e konuk olan Prof. Dr. Tevfik Özlü 'yerinde karar' dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki kafe ve restoranlar hangi kurallarla açılabilir? Yeni tedbir mi yoksa esneme mi? İşte haberin detayları...

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün açıklamalarından satır başları:

YENİ TEDBİR Mİ YOKSA ESNEME Mİ?

Sağlık Bakanımızın sözünü ettiği 'yerinde karar' dönemine giriyoruz. Dolayısıyla bu illere göre değişiklik gösterecek. Her illerde durum aynı değil. Bundan sonra her ilin durumuna bakılarak karar verilecek. Bunun için genel bir şey söylemek doğru olmayacak.

HER İL KENDİ DURUMUNA BAKARAK KARAR VERECEK

Her il kendisi kriterlere bakara, kafe ve restoranlarla ilgili kararları kendileri alacak. Ölçütler belli olacak. Durumu iyi olan, salgını kontrol altına almış olan illerde açılabilecek. Ama kriterleri sağlamıyorsa biraz daha çaba sarf etmeleri gerekecek.