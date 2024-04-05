Kadir gecesi idrak ediliyor! Vatandaşlar Kadir Gecesi'nde Ayasofya Camii'nde akın etti

Kur'an-ı Kerim’de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nde İstanbullular Ayasofya Camii’ne akın etti. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN