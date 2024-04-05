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Kadir gecesi idrak ediliyor! Vatandaşlar Kadir Gecesi'nde Ayasofya Camii'nde akın etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2024 21:25
Kur'an-ı Kerim’de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nde İstanbullular Ayasofya Camii’ne akın etti. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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