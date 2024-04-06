Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi, ibadet ve dualarla idrak edildi. Tüm yurtta camiler doldu taştı. İstanbul'da Topkapı Sarayı'ndan Ayasofya'ya kadar bir Osmanlı geleneği olan Kadir Alayı da düzenlendi.

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