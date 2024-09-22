Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu yaşam sürelerine ilişkin verileri açıkladı. O verilere göre Türkiye'de kadınlar erkeklerden beş yıl daha fazla yaşıyor. Bu da yeni bir tartışmaya neden oldu...

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