26 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kadın subaylar büyük takdir topladı! Afet bölgesindeki vatandaşlara yardım için seferber oldular

Kadın subaylar büyük takdir topladı! Afet bölgesindeki vatandaşlara yardım için seferber oldular

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2020 16:59
Güncelleme:26.08.2020 17:03
Selin vurduğu Giresun'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Selde en fazla zararı Giresun'un Dereli ilçesi gördü. Selden en fazla etkilenen ilçedeki iş yerlerinin ve dükkanların temizlik çalışmasına 200'den fazla jandarma er destek verdi. Sel bölgesindeki temizlik faaliyetlerine katılan kadın astsubaylar bölgedeki vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Detayları A Haber Muhabiri Murat Onur aktardı.

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Afet bölgesine göreve gelen kadın astsubaylar vatandaşlara yardımcı oluyor. TSK'da görevli Jandarma kadın astsubaylarımız çizmelerini giydiler ve vatandaş ve esnafa yardıma geldi. Sel felaketinin olduğu günden itibaren Türk askerlerimiz ve jandarmamız her alanda yanımızda oldu diyen vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sel bölgesindeki temizlik faaliyetlerine katılan kadın astsubaylar bölgedeki vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Her noktada görev alan kadın astsubaylar Dereli'deki afet bölgesinde önemli çalışmalarda bulundular. Bölgede afetin izleri yavaş yavaş silinmeye başladı.

Kadın subaylar büyük takdir topladı!
Kadın subaylar büyük takdir topladı!
CHP'li belediyede büyük kriz! İşçiler grevde...
CHP'li belediyede büyük kriz! İşçiler grevde...
Tuma Çelik'in tehdit ettiği yazışmalar fezlekede!
Tuma Çelik'in tehdit ettiği yazışmalar fezlekede!
Tatar A Haber'e konuştu: Büyük oyun peşindeler...
Tatar A Haber'e konuştu: Büyük oyun peşindeler...
Bakan Karaismailoğlu afet bölgesini havadan inceledi
Bakan Karaismailoğlu afet bölgesini havadan inceledi
İstanbul'da kritik Suriye toplantısı
İstanbul'da kritik Suriye toplantısı
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt mesajı
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt mesajı
İşte Sultan Alparslan'ın silueti
İşte Sultan Alparslan'ın silueti
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te önemli açıklamalar
Mehmetçik sel bölgesinde
Mehmetçik sel bölgesinde
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te
Dev operasyon! Bakan Pekcan duyurdu
Dev operasyon! Bakan Pekcan duyurdu
Daha Fazla Video Göster