Kadın subaylar büyük takdir topladı! Afet bölgesindeki vatandaşlara yardım için seferber oldular

Selin vurduğu Giresun'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Selde en fazla zararı Giresun'un Dereli ilçesi gördü. Selden en fazla etkilenen ilçedeki iş yerlerinin ve dükkanların temizlik çalışmasına 200'den fazla jandarma er destek verdi. Sel bölgesindeki temizlik faaliyetlerine katılan kadın astsubaylar bölgedeki vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Detayları A Haber Muhabiri Murat Onur aktardı.

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Afet bölgesine göreve gelen kadın astsubaylar vatandaşlara yardımcı oluyor. TSK'da görevli Jandarma kadın astsubaylarımız çizmelerini giydiler ve vatandaş ve esnafa yardıma geldi. Sel felaketinin olduğu günden itibaren Türk askerlerimiz ve jandarmamız her alanda yanımızda oldu diyen vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sel bölgesindeki temizlik faaliyetlerine katılan kadın astsubaylar bölgedeki vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Her noktada görev alan kadın astsubaylar Dereli'deki afet bölgesinde önemli çalışmalarda bulundular. Bölgede afetin izleri yavaş yavaş silinmeye başladı.