23 Ekim 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kadıköy'de feci kaza! Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ölümden böyle döndü | İşte kaza anları...
Geçtiğimiz günlerde bebeği Sora'yı kucağına alan oyuncu İrem Helvacıoğlu hayatının kabusunu yaşadı. Kadıköy'de yaşanan kazada savrulan araçlardan biri, kaldırımda eşi ve yenidoğan bebeğiyle yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarptı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken kaza anı çevredeki güvenlik kamerasıyla görüntülendi.