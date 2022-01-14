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Kadıköy Metrosundaki bıçaklı saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bu görüntüler sadece A Haberde! Bıçaklı metro saldırganının yeni görüntüleri İzle!

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 14.01.2022 15:32
Kadıköy Metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz için 18 yıl 3 aya kadar hapis istenmişti. O saldırganın, saldırıya ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
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Kadıköy Metrosundaki bıçaklı saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bu görüntüler sadece A Haberde! Bıçaklı metro saldırganının yeni görüntüleri İzle!
Kadıköy Metrosundaki bıçaklı saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bu görüntüler sadece A Haberde! Bıçaklı metro saldırganının yeni görüntüleri İzle!
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