14 Ocak 2022, Cuma
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Kadıköy Metrosundaki bıçaklı saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bu görüntüler sadece A Haberde! Bıçaklı metro saldırganının yeni görüntüleri İzle!
Kadıköy Metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz için 18 yıl 3 aya kadar hapis istenmişti. O saldırganın, saldırıya ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.