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Kadıköy Belediyesi işçileri grev kararı aldı

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Giriş: 13.09.2022 10:05
Kadıköy Belediyesi işçileri, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca greve çıkma kararı aldı. Asgari ücretin altında maaş aldıklarını ifade eden içiler 4-5 gün içinde grev kararını asacaklarını belirtti.
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