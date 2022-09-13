13 Eylül 2022, Salı
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Kadıköy Belediyesi işçileri grev kararı aldı
Kadıköy Belediyesi işçileri, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca greve çıkma kararı aldı. Asgari ücretin altında maaş aldıklarını ifade eden içiler 4-5 gün içinde grev kararını asacaklarını belirtti.