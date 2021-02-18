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Kademeli normalleşme martta! Restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak?
Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlayacak. Restoran ve kafe esnafını rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İllerimizi 4 grupta ayırarak, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Restoran kafeler için yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak." dedi.