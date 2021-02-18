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Kademeli normalleşme martta! Restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak?

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Giriş: 18.02.2021 09:14
Güncelleme:18.02.2021 09:15
Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlayacak. Restoran ve kafe esnafını rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İllerimizi 4 grupta ayırarak, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Restoran kafeler için yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak." dedi.
Restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak?
Restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak?
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