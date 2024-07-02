02 Temmuz 2024, Salı
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Kabine'de bayrak değişimi! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bakanlıkta bayrak değişimi gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki yerine Murat Kurum geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerine ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu getirildi. Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.