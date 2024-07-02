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Kabine'de bayrak değişimi! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 02:01
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bakanlıkta bayrak değişimi gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki yerine Murat Kurum geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerine ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu getirildi. Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.
Kabine’de bayrak değişimi! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
Kabine'de bayrak değişimi! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Kabine’de görev değişimi!
Kabine’de görev değişimi!
Mehmet Özhaseki görevden affını istedi
Mehmet Özhaseki görevden affını istedi
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