Kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Türkiye, üç terör örgütüyle mücadele ediyor. Müttefiklerimiz teröre karşı net tavır almalı. YPG romantizmi yaparak terörle mücadele olmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"SURİYE'DE OYNANAN OYUNLARI BİLİYORUZ"

Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz.

Suriye üzerine oynanan oyunları biliyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunu ifade etmiştir.



"BÖLGEMİZİ DEĞİL, DÜNYA SİYASETİNİ DE İLGİLENDİRİYOR"

Adalet Bakanlığımız uzayan davaların hızlandırılması, vatandaşın yargıya olan güvenin arttırılması noktasında hazırladıkları taslağı kabinede paylaştılar. Milli Savunma Bakanlığımızın sunumları oldu. Dışişleri Bakanımızın da Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında bir sunumu oldu. Barış Pınarı Harekatı sadece bizim ve bölgemizi değil dünya siyasetini ilgilendirmesi hasebiyle önemini koruyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir terör unsurlarını temizlemek ve mültecilerin güvenli bir şekilde bölgeye dönecek şartları oluşturmak.

"BATIYI HAYRETLE İZLİYORUZ"

Terör örgütünün kara propagandasını görüyoruz. Mevzide alan kaybettikçe öfke ve paniğinin arttığını görüyoruz. Burada Batı'yı da hayretimiz bir şekilde izliyoruz. Sivillerin katledildiği, Kürtlerin hedef alındığı, hıristiyan azınlığın TSK'nın veya onların desteklediği birimler tarafından kaçırıldığı yönünde aslı astarı olmayan iddiaların ortaya atıldığını görüyoruz. Bu saldırıların amacı bir karşı mukabeleyi harekete geçirmek. Bu saldırılar neticesinde bizim cevap vermemiz ve 'Bakın Türkler ve onların destekleri Suriye Milli Ordusu hıristiyanları hedef alıyor' diye bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Kiliseleri dahi kullanarak yer yer bu atışların yapılarak tahrik unsuru olarak kullanıldığını ifade etmek istiyorum.

Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik kara propaganda faaliyetlerine karşı herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.

"SADECE TÜRKİYE'NİN MESELESİ DEĞİL"

Terör örgütüyle mücadelemiz devam edecek. Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci hedefi mültecilerin gönüllü olarak evlerine dönmesiyle ilgili çalışmalar önem arzediyor. Bunun detayları üzerinde çalışıyorlar. Nitekim sayın Cumhurbaşkanımız BM Sekreteri ile yaptığı görüşmede bu konuyu tekrar gündeme getirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bu konuda bir çalışma yapması için de süreç başlamış bulunuyor.

İKİNCİ DEVRİYENİN YARIN YAPILMASI PLANLANMAKTADIR

22 Ekim tarihli Soçi Anlaşması çerçevesinde ilk ortak devriye 1 Kasım günü gerçekleşti. Uzunluk olarak yaklaşık 87,5 kilometrelik bir alanda. 4 kirpi ve 26 personelimizin katılımıyla ortak devriye gerçekleşti. Bu süreçte YPG/PKK paçavrasına rastlanmadı. Ortak devriyenin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade edebiliriz. İkinci devriyenin yarın yapılması planlanmaktadır.

TERÖRLE MÜCADELE

ABD, terörle mücadelede çifte standart içinde. Türkiye, üç terör örgütü ile mücadele ediyor. Müttefiklerimiz teröre karşı net tavır almalı. YPG romantizmi yaparak terörle mücadele olmaz

ABD ZİYARETİ SORUSUNA CEVAP

Ziyaret talebi Trump'tan gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmamıştır. Cumhurbaşkanımız şu anda değerlendirmelerini yapıyor. Şunun altını çiziyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmamıştır.

Bu ziyaretten amacımız Washington'a gitmiş olmak değil, tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir

EYT VE AF ÇALIŞMASI OLACAK MI

Bugünkü Kabine Toplantısı'nda ikisi de gündeme gelmedi

BÜLENT ARINÇ'IN AÇIKLAMALARI



Bülent Bey'in açıklamaları kendi şahsi görüşleridir Yüksek istişari Kurulu'nun görüşleri değildir. KHK'lar zorunluluk hale gelmiş, o günün olağanüstü şartları çerçevesinde hayata geçirilmiş bir uygulamadır. KHK'lar durup dururken gündeme alınmış değildir. O gece ve sonrasında yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanımız ve ailesini öldürmeye kasıt niyetiyle yola çıkanların Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizn desteğiyle boşa çıkardığını gördük. Bir terör örgütüne karşı hiçbir şey yapmayalım hiçbir devlet diyemezdi elbette. Süreç içerisinde KHK'nın aldığı kararlar çerçevesinde mağdur olanlar varsa bununla ilgili mekanizmalar kurulmuştur, bunlarla ilgili neticeler alınmıştır, göreve iade edilenler olmuştur, edilmeyenler olmuştur. KHK ile hukuk zemininde neler yapılabilir bunun üzerinde durulmuştur.