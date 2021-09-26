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Kabine toplanıyor! Koronavirüs vakaları nedeniyle tedbir gelir mi?

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Giriş: 26.09.2021 12:37
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanıyor. Meclis'in açılından önce yapılacak son toplantıda önemli gündem başlıkları bulunuyor. Onlardan biri de koronavirüs tedbirleri. Artan vakalar nedeniyle olası tedbirler toplahtıda masaya yatırılacak. Fahiş fiyatlarla mücadele de en önemli başlıklardan biri olacak.
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