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Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular

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Giriş: 14.06.2023 07:30
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplanacak. Enflasyonla mücadele, asgari ücrete yapılacak zam gibi ekonominin sıcak başlıkları masada olacak. İsveç'in NATO'ya üyeliği konusu da toplantıda ele alınacak.
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