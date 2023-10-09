09 Ekim 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kabine sonrası Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar: Türkiye arabuluculuğa hazır
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün (9 Ekim 2023) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamalarda emeklilere müjde verdi. Başkan Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık." ifadelerini kullandı. Filistin-İsrail arasındaki çatışması değinen Başkan Erdoğan, "Egemen Filistin kurulmadan huzur gelmeyecek" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin iki devlet arasında arabuluculuk rölüne hazır olduğunu dile getirdi.