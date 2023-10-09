Kabine sonrası Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar: Türkiye arabuluculuğa hazır

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün (9 Ekim 2023) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamalarda emeklilere müjde verdi. Başkan Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık." ifadelerini kullandı. Filistin-İsrail arasındaki çatışması değinen Başkan Erdoğan, "Egemen Filistin kurulmadan huzur gelmeyecek" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin iki devlet arasında arabuluculuk rölüne hazır olduğunu dile getirdi.

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