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Kabine kritik başlıklarla toplanıyor

A Haber
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Giriş: 12.12.2022 08:49
Son dakika haberine göre Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye’de toplanacak. EYT, asgari ücret, başörtüsü düzenlemesi ve terör operasyonları kabinede ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Ekonomi gündeminde yer alan oldukça önemli gelişmeler sonrasında Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açıklamalar merakla beklenmeye başlandı. EYT'de yaş sınırı olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak?, Başörtüsü düzenlemesinde son durum ne? Kara harekatı olacak mı? Ankara'nın gündemini A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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