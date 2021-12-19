19 Aralık 2021, Pazar
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Kabine ekonomi gündemiyle toplanıyor! Memur ve emekli maaşlara ek zam gündemde | İşte masadaki konular...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın toplanacak. Toplantını gündeminde son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışlar ve memur-emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak.