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Kabine ekonomi gündemiyle toplanıyor! Memur ve emekli maaşlara ek zam gündemde | İşte masadaki konular...

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Giriş: 19.12.2021 08:53
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın toplanacak. Toplantını gündeminde son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışlar ve memur-emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak.
Kabine ekonomi gündemiyle toplanıyor KABİNE EKONOMİ GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR
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Kabine ekonomi gündemiyle toplanıyor!
Kabine ekonomi gündemiyle toplanıyor!
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