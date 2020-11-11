Kabine değişikliği iddialarına Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Masa başında uydurulan haberler

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, "Kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine değişikliği iddialarına şöyle konuştu;

İÇİ BOŞ, MASA BAŞINDA UYDURULAN HABERLER



Bugünlerde bir kez daha tedavüle sokulan kabine değişikliği yönündeki spekülasyonlarla ilgili içi boş, masa başında uydurulan haberler. Medyanın böyle işi gücü yok. Acaba ne yapalım da biz şu anda hükümeti rahatsız edelim veyahut ne yapalım da ülkenin kulağına kar suyu kaçıralım. Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerinin yaptıklarıyla amel etmez. Bunu geçin. 18 yılda böyle bir adım attığımızı gördünüz mü? Atmadık, attıramazsınız. Biz bu kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Sizler bu ülkede bu milletin menfaatine hayırlı bir rüya görmezsiniz. Yeni yönetim sisteminde değişim gerekiyorsa bunun yeri ve zamanınını milletin yetki verdiği cumhurbaşkanı belirler. Bunun dışındaki söylenti lafügüzaftan ibarettir ve bu millete de hakarettir.

Salgını küresel etkileri değişim arayışlarını hızlandırmıştır.