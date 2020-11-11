Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması: Milletim adına teşekkür ediyorum

Son dakika haberleri... AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden affını isteyen Berat Albayrak'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'ın Berat Albayrak ile ilgili şöyle konuştu;

Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde 2 sismik araştırma, 3 sondaj gemisini dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde fırsata dönüştürerek ülkemize kazandırması da finans yönetimi açısından önemli bir başarıydı. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle görevden affını diledi, biz de bu talebi kabul ederek yerine Lütfi Elvan'ı atadık. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum.