Justin Bieber Gazze fotoğrafıyla İsrail’e yardım istedi!

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber Gazze fotoğrafını kullandı, İsrail'e yardım istedi. Ünlü oyuncu Jamie Lee Curtis ve ünlü model Kylie Jenner de İsrail yanlısı paylaşımlarda bulundu. Tepkiler üzerine her üç anatçı da paylaşımlarını kaldırmak zorunda kaldı.

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