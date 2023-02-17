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Japonya'dan sahra hastanesi! Depremzede çocuklar böyle teşekkür etti

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Giriş: 17.02.2023 11:17
Gaziantep Oğuzeli sahra hastanesinde Japon doktorlar görev yapıyor. ATV Haber muhabiri Yavuz Oymak o noktadan son gelişmeleri aktardı. Çadırda kalan depremzede çocuklar Japon doktorlara teşekkür yazısı yazdı. İşte o görüntüler...

Enkaz altında kalan acı hayatlar ENKAZ ALTINDA KALAN ACI HAYATLAR
Mezar taşlarına yansıyan acı MEZAR TAŞLARINA YANSIYAN ACI

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Depremzede çocuklar böyle teşekkür etti
Depremzede çocuklar böyle teşekkür etti
Depremzedelere nakdi yardım
Depremzedelere nakdi yardım
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Dev kayalar köye yuvarlandı
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Yardım için tren kiraladı
Mezar taşlarına yansıyan acı
Mezar taşlarına yansıyan acı
Depremin yaraları sarılıyor
Depremin yaraları sarılıyor
Deprem anları kamerada
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