Japonya'dan sahra hastanesi! Depremzede çocuklar böyle teşekkür etti

Gaziantep Oğuzeli sahra hastanesinde Japon doktorlar görev yapıyor. ATV Haber muhabiri Yavuz Oymak o noktadan son gelişmeleri aktardı. Çadırda kalan depremzede çocuklar Japon doktorlara teşekkür yazısı yazdı. İşte o görüntüler...

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